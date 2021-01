Das Wetter: Oft bewölkt oder trüb, Höchstwerte -5 bis +1 Grad

Schärfere Corona-Regeln gelten ab heute in weiteren Bundesländern

Berlin: In weiteren Bundesländern treten heute schärfere Corona-Regeln in Kraft. Nachdem sie in Hamburg bereits seit Freitag gelten, ziehen nun Berlin, Niedersachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern nach. Weitere Bundesländer, darunter Bayern, folgen morgen. Bund und Länder hatten am Dienstag eine Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar mit verschärften Kontaktbeschränkungen beschlossen. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist in Deutschland laut Robert Koch-Institut binnen Tagesfrist um knapp 17.000 gestiegen. Vor einer Woche waren es knapp 7.000 weniger. Die Zahl der Todesfälle stieg demnach um 465 auf über 40.000. Am Sonntag fallen die Zahlen in der Regel niedriger aus, weil am Wochenende weniger getestet wird und weniger Daten übermittelt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2021 07:00 Uhr