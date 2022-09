Das Wetter: Oft bewölkt mit Regenfällen, Höchstwerte 16 bis 22 Grad

Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Teils kräftige Regenfälle und einzelne Gewitter, im Norden Frankens lockert es auf, Höchstwerte 16 bis 22 Grad. In der Nacht zeitweise Auflockerungen und kaum noch Schauer. Tiefstwerte um 11 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Bewölkt und zeitweise Regen, nur im Norden Bayerns morgen meist trocken mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Höchstwerte morgen 13 bis 17, am Wochenende 8 bis 15 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2022 11:45 Uhr