Das Wetter: Oft bewölkt mit Regen und Schnee, minus 6 bis plus 4 Grad.

Amnesty International kritisiert FIFA-Boss Infantino

Doha: Der Auftritt von FIFA-Präsident Infantino vor der Presse am Vorabend der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat Kritik hervorgerufen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft dem Fußball-Funktionär vor, eine Art Kulturkrieg auszurufen. Infantino wische legitime Kritik an Menschenrechtsverletzungen in Katar beiseite, so Amnesty-Sprecher Cockburn. Dieser würdige den enormen Preis herab, den Arbeitsmigranten bezahlt hätten um sein Flagschiff-Projekt möglich zu machen. Hintergrund ist der Tod vieler Arbeitsmigranten in Katar. Infantino seinerseits warf den Medien heute eine einseitige Moralpredigt in der Berichterstattung vor und damit Heuchelei. Nicht alles sei gut in Katar, sagte er, aber das Land biete Arbeitsmigranten eine Perspektive - Europa hingegen schließe seine Grenzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.11.2022 20:45 Uhr