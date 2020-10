Das Wetter: Oft bewölkt, maximal 14 Grad

Nordrhein-Westfalen hebt Dienstverbote für neun Polizisten auf

Düsseldorf: In Nordrhein-Westfalen dürfen neun Polizisten wieder zum Dienst erscheinen, die wegen eines als rechtsextrem eingestuften Chats suspendiert worden waren. Das teilten die Behörden mit und verwiesen auf eine entsprechende Gerichtsentscheidung. Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht hatte einer Polizistin recht gegeben, die gegen ihre Suspendierung geklagt hatte. Sie soll in der Chatgruppe mindestens ein Bild mit rechtsradikalem Inhalt erhalten haben. Dem Gericht zufolge stammte dieses aber aus einer Parodie. Ihre Freistellung vom Dienst sei deshalb rechtswidrig. Das zuständige Landesamt ordnete daraufhin an, in acht gleichgelagerten Fällen seien die Suspendierungen ebenfalls aufzuheben. Die Ermittlungen gegen rund 20 weitere Polizisten dauern noch an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2020 19:00 Uhr