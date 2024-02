Das Wetter: Oft bewölkt, kaum Regen bei 9 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Von den Alpen bis ins südliche Niederbayern oft sonnig. Sonst meist bewölkt, zum Abend hin in Franken öfter Regen. Höchstwerte 9 bis 14 Grad. In der Nacht nördlich der Donau etwas Regen bei Tiefstwerten um 5 Grad. Morgen nach örtlich zähem Nebel vielerorts freundlich, an den Alpen Föhn mit bis zu 16 Grad. Bis Rosenmontag oft bewölkt und zeitweise Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2024 12:00 Uhr