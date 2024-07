Das Wetter: Oft bewölkt, gebietsweise Regen, Höchstwerte 17 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, sonnige Abschnitte gibt es vor allem südlich der Donau. Gebietsweise sind Schauer und Gewitter möglich, Höchstwerte 17 bis 22 Grad. In der Nacht teils klar, teils wolkig; im Süden örtlich Regen. Tiefstwerte um 12 Grad. Morgen und am Samstag meist freundlich, Samstagnachmittag und –abend einzelne, teils kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte bis zu 30 Grad. Sonntag wechselhafter bei 17 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2024 10:00 Uhr