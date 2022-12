Das Wetter: Oft bewölkt, gebietsweise etwas Schnee

Nachrichtenarchiv - 09.12.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im nördlichen Franken und in den Alpen mitunter kurze sonnige Abschnitte, sonst stark bewölkt oder trüb. Gebietsweise etwas Schnee oder Schneeregen, besonders örtlich im Süden. Höchstwerte minus ein bis plus drei Grad. In der Nacht meist bewölkt und vereinzelt etwas Schnee, vor allem im Süden. Tiefstwerte 0 bis minus vier Grad. Die Aussichten: es wird kälter, ab Montag dann auch freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2022 15:00 Uhr