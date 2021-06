Das Wetter: Örtlich Starkregen oder schwere Gewitter

Nachrichtenarchiv - 06.06.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend gebietsweise schauerartiger Regen und vereinzelt kräftige Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor ergiebigem Starkregen oder Dauerregen im und um das Donauries. Für einige Landkreise in der Mitte Bayerns gilt eine Unwetterwarnung vor lokalen starken Gewittern. In der Nacht örtlich, teils gewittriger Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Teilen Frankens und der Oberpfalz. Tiefstwerte 15 bis 10 Grad. In den kommenden Tagen weiterhin unbeständig mit Wolken, sonnigen Abschnitten, Schauern und Gewittern. Höchstwerte 18 bis 25 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2021 20:00 Uhr