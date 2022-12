Das Wetter: örtlich Schnee, bis 3 Grad

Nachrichtenarchiv - 09.12.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im nördlichen Franken und in den Alpen kurze sonnige Abschnitte, sonst stark bewölkt oder trüb. Gebietsweise etwas Schnee oder Schneeregen, besonders in Schwaben. Höchstwerte -1 bis +3 Grad. In der Nacht vereinzelt etwas Schnee, vor allem im Süden. Tiefstwerte um -2 Grad. Am Wochenende meist stark bewölkt bis trüb und zeitweise Schnee. Am Montag meist trocken, mitunter sonnige Abschnitte. Höchstwerte -4 bis +2 Grad, in den Nächten -2 bis -11Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2022 10:00 Uhr