Das Wetter in Bayern: Bewölkt und windig, zeitweise Schnee bei 3 bis - 2 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen im Oberallgäu sowie in Teilen der Ammergauer Alpen und des Werdenfelser Landes. Die Aussichten: Zunächst meist trocken, am Sonntag Schnee, die Tagestemperaturen liegen um den Gefrierpunkt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2021 10:00 Uhr