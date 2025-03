Das Wetter: örtlich Schauer, später Gewitter, 11 bis 16 Grad.

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise schauerartiger Regen, ab dem Nachmittag in Alpennähe und im südlichen Niederbayern einzelne Gewitter. Ab und zu auch sonnig. Höchstwerte 11 bis 16 Grad. In der Nacht vor allem im Norden und Osten Bayerns weitere Schauer und örtlich Nebel. Tiefstwerte 7 bis 0 Grad. In den kommenden Tagen bleibt's wechselhaft, Höchstwerte 11 bis 18, am Mittwoch 9 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2025 10:00 Uhr