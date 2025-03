Das Wetter: Örtlich Regen, in höheren Lagen Schnee

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken, zwischendurch etwas Regen, an den Alpen länger anhaltend - oberhalb von 700 bis 1000 Metern Schnee. Dazu teils sehr windig. Höchstwerte 5 bis 12 Grad. In der Nacht Tiefstwerte bis minus 1 Grad. Morgen im Süden wechselhaft, bis zum Donnerstag dann in ganz Bayern zunehmend sonnig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2025 11:00 Uhr