Das Wetter: Örtlich Regen, im Süden auch Sonne, bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, am Vormittag von Ober- über Niederbayern bis in die Oberpfalz vereinzelt Regen. Später im Westen und Süden zunehmend freundlich. Höchstwerte 10 bis 15 Grad. In der kommenden Nacht vielerorts aufklarend, es kühlt bis auf 3 Grad ab. Morgen örtlich Frühnebel, dann sonnig und bis 17 Grad warm. Am Montag trocken, aber mehr Wolken, ab Dienstag örtlich Regen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.03.2024 06:15 Uhr