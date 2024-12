Das Wetter: Örtlich Regen bei 7 bis 1 Grad

Das Wetter in Bayern: Örtlich Regen und Schneeregen bei Temperaturen zwischen 7 und 1 Grad. Nachts Temperaturen um den Gefrierpunkt. Örtlich Glättegefahr. Und die Aussichten: Morgen, am Montag und über Heiligabend oft regnerisch. Schnee bis in tiefere Lagen. 1 bis 8 Grad. Es bleibt windig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2024 16:00 Uhr