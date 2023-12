Das Wetter: Örtlich noch Regen oder Schnee

Das Wetter in Bayern: In der Nacht immer weniger Regen oder Schnee und ab und zu auch klar. Abkühlung auf +3 bis -4 Grad. Morgen weitgehend trocken und teils bewölkt, teils freundlich. Sonntag und Montag ähnlich und vor allem an den Alpen oft sonnig. Höchstwerte 2 bis 10 Grad. Tiefstwerte der Nacht um 0 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2023 20:00 Uhr