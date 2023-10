Das Wetter: Örtlich noch neblig, sonst meist sonnig, bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Sonst meist sonnig. Höchstwerte 9 bis 13 Grad. Kommende Nacht klar oder leicht bewölkt, Tiefsttemperaturen um 1 Grad. Die weiteren Aussichten: In den kommenden Tagen Sonne und Wolken, vor allem am Mittwoch und Donnerstag gebietsweise Regen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.10.2023 09:45 Uhr