Das Wetter: Örtlich noch Gewitter, 19 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Vor allem an den Alpen und im Osten sind noch Gewitter möglich, sonst meist trocken. Es kühlt ab auf 19 bis 15 Grad. Tagsüber schwül-warm, mit kräftigen Schauern und Gewittern am Nachmittag. Morgen ähnlich. Am Freitag sonnig und trocken. Höchstwerte zwischen 25 und 31 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.08.2023 01:00 Uhr