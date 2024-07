Das Wetter: Örtlich Nebel, am Tag viel Sonne, bis 30 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar, am frühen Morgen örtlich Nebel. Tiefstwerte zwischen 16 und 13 Grad. Im Tagesverlauf viel Sonne, zum Abend hin am Alpenrand vereinzelt Gewitter. Höchstwerte 24 bis 30 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Donnerstag wechselhaft mit Sonne, Wolken und teils kräftigen Schauern oder Gewittern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.07.2024 01:00 Uhr