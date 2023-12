Das Wetter: Örtlich länger Nebel, von Westen her Wolken. Es bleibt kalt.

Das Wetter in Bayern: Örtlich löst sich der Nebel nur langsam auf, später von Westen her zunehmend bewölkt. Am Nachmittag und abends im Westen Frankens wieder Schneefall. Höchstwerte minus 5 bis plus 1 Grad. Kommende Nacht gebietsweise Schneefall. Tiefsttemperaturen um minus 4 Grad. Bis Mittwoch wenig Änderung, am Donnerstag freundlicher, in Alpennähe auch länger sonnig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2023 06:00 Uhr