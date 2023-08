Das Wetter: Örtlich Frühnebel, dann viel Sonne, bis 34 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach Auflösung örtlichen Frühnebels sonnig mit höchstens einigen wenigen Wolken. Temperaturen bei maximal 28 bis 34 Grad. In der kommenden Nacht klar bei Werten um 18 Grad. Morgen und auch am Mittwoch und Donnerstag weiterhin oft sonnig und vereinzelt Wärmegewitter bei unveränderten Tageshöchsttemperaturen bis 34 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2023 06:00 Uhr