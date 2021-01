Das Wetter: Örtlich etwas Schnee, Tiefstwerte -2 bis -8 Grad

Sachsen nimmt Einrichtung für Quarantäne-Verweigerer in Betrieb

Dresden: Das Bundesland Sachsen will in der kommenden Woche eine Einrichtung für Quarantäne-Verweigerer in Betrieb nehmen. Das hat das Innenministerium in Dresden mitgeteilt. Von einer Unterbringung Betroffener in einem Krankenhaus hatte der Freistaat Abstand genommen, weil alle Kapazitäten dort in der Corona-Pandemie dringend gebraucht würden. Untergebracht werden die Quarantäne-Verweigerer deshalb auf dem Gelände einer zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. Gesundheitsministerin Köpping stellte klar, dass eine solche Zwangsmaßnahme nur ein letztes Mittel sei und einen richterlichen Beschluss erfordere. Nach Paragraf 30 des Infektionsschutzgesetzes ist eine solche zwangsweise Unterbringung von Verweigerern rechtens.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2021 18:00 Uhr