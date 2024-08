Das Wetter: Noch sonnig und heiss, später gewittrig

Das Wetter in Bayern: Vielerorts noch sonnig, später dann örtliche, teils heftige Gewitter. Höchstwerte 29 bis 35 Grad. In der Nacht abklingende Gewitter, danach meist klar oder nur leicht bewölkt bei Tiefsttemperaturen um 18 Grad. Die Aussichten bis Freitag Immer wieder längere sonnige Abschnitte. Zwischendurch vereinzelte Schauer und Gewitter, besonders am Nachmittag und Abend. Höchstwerte 26 bis 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2024 12:00 Uhr