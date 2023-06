Meldungsarchiv - 29.06.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag und Abend meist noch sonnig, 25 bis 29 Grad, später von Westen her Schauer- und Gewitter. Auch in der Nacht gebietsweise Regen und lokale Gewitter, 18 bis 13 Grad. Morgen häufig Regen und einzelne kräftige Gewitter. Am Wochenende wechselhaft mit Schauern, 19 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2023 16:00 Uhr