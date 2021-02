Nachrichtenarchiv - 17.02.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag zieht der Regen nach Osten hin ab, in den Bergen gibt es meist noch etwas Schnee. Später bleibt es weitgehend trocken mit einigen Auflockerungen und maximal 5 bis 10 Grad. Morgen wechselnd bewölkt und auch etwas Regen. Am Freitag und Samstag teils längere freundliche Abschnitte. Höchstwerte 6 bis 16 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2021 06:00 Uhr