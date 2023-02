Das Wetter: Noch meist Sonne, in Franken bewölkt

Kurzmeldung ein/ausklappen Zahl der Toten nach Erdbeben steigt auf mehr als 22.000

Berlin: Nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien sind mehr als 22.000 Menschen ums Leben gekommen. Laut dem türkischen Präsidenten Erdogan sind rund 76.000 Überlebende in andere Provinzen in Sicherheit gebracht worden. Bergungsteams konnten heute mindestens zehn Menschen lebend aus den Trümmern zerstörter Häuser retten. Sie waren mehr als 100 Stunden verschüttet. In Syrien läuft die Hilfe für die Menschen im Katastrophengebiet weiter nur schleppend an. 14 Lastwagen mit Zelten, Decken und Lebensmitteln durften einen Grenzübergang passieren. Die Güter sollten aber schon vor dem Erdbeben in das Land gebracht werden. Die Türkei versucht nach Angaben der Hilfsorganisation Caritas, das Beschaffen von Hilfsgütern zentral zu steuern. Ein Caritas-Sprecher erklärte, das führe zu viel Bürokratie, wörtlich meinte er, die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad sei ein bisschen übergriffig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2023 17:00 Uhr