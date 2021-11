Nachrichtenarchiv - 13.11.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Zunächst viel Nebel, am Alpenrand gibt es etwas Sonne. Bis zum Mittag ziehen dichtere Wolken und Regen auf. Die Höchstwerte liegen bei 5 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen bedeckt, Regen gibt es nur noch Richtung Alpen. Am Montag und Dienstag etwas freundlicher bei Temperaturen um 10 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2021 06:00 Uhr