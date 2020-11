Das Wetter: Neblig bei 0 bis -4 Grad

Bayern setzt Teil-Lockdown wie geplant fort

München: Der Teil-Lockdown in Bayern wird bis mindestens 20. Dezember verlängert. Wie Ministerpräsident Söder nach einer Kabinettsitzung bekanntgab, schließt sich der Freistaat damit den Maßnahmen an, die bereits von Bund und Ländern beschlossen wurden. Einige Regeln werden von der Staatsregierung aber noch verschärft. Touristen müssen nun auch nach Tagesreisen ins Ausland in Quarantäne. Bei Verdachtsfällen an Schulen sind die Klassen hingegen nicht mehr verpflichtet, regelmäßig 14 Tage zu Hause bleiben, sondern sollen nach fünf Tagen mit einem negativen Corona-Test zurückkehren dürfen. Darüber hinaus gibt es neue Regelungen für Regionen mit einem Inzidenzwert von über 200. Dort sollen weiterführende Schulen ab dann in einen Wechsel von Online- und Präsenzunterricht gehen. Zudem müssen Musik- und Fahrschulen schließen, an bestimmten öffentlichen Plätzen soll dann ein Alkoholverbot gelten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2020 23:00 Uhr