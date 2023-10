Das Wetter: Nachts zunächst etwas Regen, in den nächsten Tagen dann wieder viel Sonne

Das Wetter in Bayern: Die Nacht beginnt in Süd- und Ostbayern regnerisch, von Norden klart es dann auf bei 12 bis 6 Grad. Die Aussichten bis Freitag: In den nächsten Tagen oft sonnig, abgesehen von Frühnebel und einigen lockeren Wolkenfeldern. Die Höchstwerte klettern auf 16 bis 21 Grad, nachts 10 bis 3 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2023 19:45 Uhr