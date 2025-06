Das Wetter: Nachts wolkig, tagsüber meist sonnig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht ziehen von Franken Wolken Richtung Süden, in Oberfranken sind ein paar Tropfen möglich. An den Alpen nur locker bewölkt oder klar, Tiefstwerte 14 bis 9 Grad. Tagsüber zunächst einige lockere Wolkenfelder, später meist sonnig bei 19 bis 26 Grad. Am Donnerstag und Freitag ebenfalls viel Sonne bei Temperaturen bis zu 33 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2025 19:00 Uhr