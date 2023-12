Das Wetter: Nachts weiterer Regen, 7 bis 3 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend ist es stark bewölkt. Regnerisch, vielerorts auch länger anhaltend. Der Deutsche Wetterdienst warnt weiterhin vor starkem Tauwetter im Allgäu. Auch in der Nacht Niederschläge, besonders im Süden. Die Tiefstwerte bei 7 bis 3 Grad. In den nächsten Tagen viele Wolken und Regenfälle. Tageshöchstwerte: 2 bis 10 Grad. Ab Donnerstagnachmittag sinkt die Schneefallgrenze auf 900 - 500 Meter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2023 18:00 Uhr