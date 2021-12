Das Wetter: Nachts vielerorts trüb, Abkühlung auf +4 bis -4 Grad

Proteste gegen Corona-Maßnahmen in mehreren deutschen Städten

Rostock: Tausende Menschen haben am Abend in mehreren deutschen Städten gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Die größten Demos fanden in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt statt. In Rostock gingen nach Angaben der Polizei etwa 3.000 Menschen auf die Straße. Abstandsgebote und Maskenpflicht hielten die meisten Demonstranten nicht ein. In Magdeburg versammelten sich etwa 3.500 Menschen, in Gummersbach rund 500. Auch in Thüringen gab es mehrere Versammlungen mit Hunderten Teilnehmern. Am Wochenende war es im thüringischen Greiz bei einer ähnlichen Demo zu gewaltsamen Protesten gekommen. Mehrere Polizisten wurden verletzt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.12.2021 21:45 Uhr