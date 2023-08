Das Wetter: Nachts vielerorts Regenfälle, Tiefstwerte 16 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils Auflockerungen teils Regen, Tiefstwerte 13 bis 16 Grad. In den nächsten Tagen immer wieder Regen. Von morgen bis Dienstag warnt der Deutsche Wetterdienst im südlichen Schwaben und in Oberbayern vor heftigem Starkregen und örtlichen Überflutungen. Höchstwerte morgen 16 bis 23 Grad, dann nur noch 12 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2023 21:00 Uhr