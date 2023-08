Das Wetter: Nachts vielerorts Regenfälle, Tiefstwerte 16 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend überwiegend bewölkt mit teils gewittrigen Regenfällen; im Süden mitunter kräftige Gewitter mit der Gefahr von Starkregen, Hagel und Böen über 100 km/h. Für Südostbayern gilt eine Unwetterwarnung vor schweren Gewittern. In der Nacht vorübergehend Auflockerungen bei 16 bis 13 Grad. In den nächsten Tagen immer wieder Regen. Von morgen bis Dienstag warnt der Deutsche Wetterdienst außerdem im südlichen Schwaben und in Oberbayern vor heftigem Starkregen und örtlichen Überflutungen. Höchstwerte morgen 16 bis 23 Grad, dann nur noch 12 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2023 19:00 Uhr