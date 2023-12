Das Wetter: Nachts vielerorts Regen, Tiefstwerte plus 3 bis minus 2 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunehmend bewölkt, in Unter- und Oberfranken setzt Regen ein, der sich in der Nacht auf ganz Bayern ausbreitet. In Ostbayern lokal gefrierender Regen mit Glatteisgefahr, in höheren Lagen später auch Schnee. Tiefstwerte plus 1 bis minus 2 Grad. In den kommenden Tagen oft bewölkt, mit teils länger anhaltenden Regenfällen. Windig, in Böen mitunter stürmisch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2023 17:00 Uhr