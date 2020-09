Das Wetter: Nachts vielerorts Regen, bis 3 Grad

Weltweite Proteste von Fridays for Future

Stockholm: Erstmals seit Beginn der Coronakrise hat es heute wieder weltweite Demonstrationen der Klimaschutzbewegung Fridays for Future gegeben. Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg protestierte mit einem Dutzend Mitstreitrern vor dem schwedischen Parlament in Stockholm. Ziel sei es, den Druck auf die Machthaber zu verstärken, damit sich die Dinge änderten, sagte sie. Weltweit waren heute mehr als 3.000 Aktionen geplant. Auch in Deutschland gingen tausende Menschen in zahlreichen Städten auf die Straße. Der größte zusammenhängende Demonstrationszug in Bayern fand in Nürnberg statt. Dort kamen 1.500 Menschen zusammen. Die geplante Großdemonstration in München war wegen der hohen Infektionszahlen in der bayrischen Hauptstadt abgesagt worden. Stattdessen gab es eine Veranstaltung mit 500 Teilnehmern auf der Theresienwiese.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.09.2020 20:45 Uhr