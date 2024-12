Das Wetter: Nachts vielerorts bewölkt oder trüb, Tiefstwerte bis -6 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist bewölkt oder trüb durch Hochnebel, nur vereinzelt klar, die Tiefstwerte zwischen minus einem und minus sechs Grad. Die weiteren Aussichten: Bis Montag nur wenige freundliche Abschnitte. Sonntag und Montag gebietsweise Regen und Schneeregen - am Sonntag auch Schnee bei Höchwerten bis 5 Grad, am Montag etwas wärmer, bis neun Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2024 20:00 Uhr