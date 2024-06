Das Wetter: Nachts vielerorts aufklarend, Tiefstwerte 18 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht weitgehend trocken und vielerorts klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte 18 bis 10 Grad. Morgen freundlich, am Nachmittag und Abend besonders im Westen Schauer und Gewitter möglich. Freitag und Samstag teils sonnig, teils bewölkt mit Schauern und mitunter kräftigen Gewittern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2024 21:00 Uhr