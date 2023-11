Das Wetter: Nachts vereinzelt, später verbreitet Regen, Tiefstwerte -1 bis +6 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselnd bewölkt mit vereinzelten Schauern, sehr windig. Nach Mitternacht von Westen her verbreitet Regen. Die Schneefallgrenze sinkt auf bis zu 700 Meter. Tiefstwerte plus 1 bis minus 6 Grad. Morgen zunächst bewölkt und gebietsweise Regen, am Nachmittag im Westen und Süden sonnig. Am Sonntag meist trocken, ab dem Nachmittag sowie am Montag regnerisch. Höchstwerte 4 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2023 17:00 Uhr