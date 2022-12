Das Wetter: Nachts vereinzelt Schnee

Kurzmeldung ein/ausklappen München untersagt Klimakleber-Proteste bis 8. Januar

München: Per Allgemeinverfügung hat die Landeshauptstadt Versammlungen in Zusammenhang mit Klimaprotesten untersagt, bei denen sich Teilnehmer fest auf der Straße festkleben. Die Allgemeinverfügung zur präventiven Gefahrenabwehr gilt für das gesamte Stadtgebiet ab Null Uhr bis zum Ablauf des 8. Januar. Das Verbot erstreckt sich auf alle Straßen in München, die für Rettungseinsätze und Gefahrenabwehrmaßnahmen besonders kritisch sind sowie Autobahnen. Unterdessen ordnete das Amtsgericht Erding an, dass nach der Blockadeaktion auf dem Münchner Flughafen sechs der sieben beteiligten Klimaaktivisten wegen Wiederholungsgefahr für eine Woche in Gewahrsam bleiben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2022 18:00 Uhr