Das Wetter: Nachts vereinzelt Regen, Tiefstwerte 8 bis 4 Grad

Mehr als sieben Jahre Haft für Mutter im Missbrauchsskandal von Münster

Münster: Die Mutter eines Opfers im Missbrauchskomplex Münster soll nach einem Urteil des Landgerichts wegen Beihilfe durch Unterlassung für sieben Jahre und neun Monate in Haft. Nach Überzeugung der Richter wusste die Mutter, dass ihr damaliger Lebensgefährte ihren Sohn schwer sexuell missbrauchte. Sie habe die Vergewaltigungen aber nicht verhindert, hieß es in der Urteilsverkündung. Der Mann gilt als Drahtzieher in dem Missbrauchskomplex. Dabei geht es um Vergewaltigungen von Kindern in einer Gartenlaube in Münster und anderen Orten in Deutschland. Der Mann wurde im Hauptprozess zu 14 Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Außerdem wurden bereits weitere Männer und eine Frau zu Freiheitsstrafen verurteilt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2021 13:00 Uhr