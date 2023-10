Das Wetter: Nachts vereinzelt Regen, Tiefstwerte 12 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vereinzelt Regen, mitunter klar und örtlich Nebel. Tiefstwerte bei 12 bis 6 Grad. Morgen und am Samstag wird es windig und zudem teils sonnig, teils wolkig. Vereinzelt regnet es, in Unterfranken morgen auch mal öfter. In den Alpen über 2000 Metern gilt morgen außerdem eine Warnung vor Orkanböen. Am Sonntag vielerorts Sonne und Wolken, aber kaum noch Schauer. Höchstwerte 12 bis 22 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.10.2023 21:15 Uhr