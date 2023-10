Das Wetter: Nachts vereinzelt Regen, 12 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt - gebietsweise Regenfälle. Die Tiefsttemperaturen zwischen 12 und 6 Grad. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen wechselnd bewölkt mit teils längerem Sonnenschein. Im Süden sind morgen Nachmittag und am Abend Schauer möglich, sonst meist trocken. Tagsüber maximal 12 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2023 20:00 Uhr