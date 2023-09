Das Wetter: Nachts überwiegend klar, Tiefstwerte 14 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden meist freundlich, in Alpennähe auch einige Wolken. Nachts meist klar, in der Früh örtlich Nebel. Tiefsttemperaturen 14 bis 8 Grad. Die Aussichten bis Sonntag: Von Frühnebel und wenigen Schauern an den Alpen abgesehen viel Sonnenschein. Höchstwerte 22 bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2023 17:00 Uhr