Das Wetter: Nachts trocken bei +3 bis -5 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach Mitternacht im Norden Frankens, im weiteren Verlauf auch in der nördlichen Oberpfalz und im Bayerischen Wald etwas Regen oder Schnee. Tiefstwerte +3 bis -5 Grad. Morgen und am Samstag wechselnd bewölkt. Vor allem im Süden länger sonnig, an den Alpen föhnig. In Unterfranken etwas Regen möglich. Höchstwerte 4 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2025 18:00 Uhr