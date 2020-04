Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht teils wolkig, teils klar. Gebietsweise Schauer und Gewitter. Tiefstwerte zwischen 12 und 6 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen in Nordbayern zunehmend freundlich, im Süden wechselhaft. In den folgenden Tagen in ganz Bayern viel Sonnenschein, dabei oft sehr windig. Maximal 14 bis 22 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2020 18:00 Uhr