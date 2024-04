Das Wetter: Nachts teils länger klar, Tiefstwerte 9 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend freundlich, nur einzelne Wolkenfelder. In der Nacht meist trocken, nur in Unterfranken ist Regen möglich. Tiefstwerte bei 9 Grad. Morgen zunächst noch Sonne, dann zunehmend bewölkt und regnerisch bei 14 bis 24 Grad. Am Mittwoch dann viele Wolken und etwas Regen, maximal 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2024 18:00 Uhr