Das Wetter: Nachts teils klar, teils trüb

Politiker erinnern an historische Bedeutung des 9.November

Berlin: Der 9. November ist Bundespräsident Steinmeier zufolge als Tag in die Geschichte Deutschlands eingegangen, an dem sowohl Kräfte des Fortschritts am Werk gewesen sind, als auch der Barbarei, der Befreiung und des Unrechts. Bei einer Gedenkveranstaltung in Schloß Bellevue erinnerte er an die drei einschneidenden Ereignisse: 1918 wurde am 9. November die Republik ausgerufen, 1938 zerstörten an diesem Tag die Nationalsozialisten Synagogen und 1989 fiel die Berliner Mauer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2021 17:00 Uhr