Das Wetter: Nachts teils klar, teils bewölkt mit Regen, Tiefstwerte +9 bis -2 Grad

Nachrichtenarchiv - 10.04.2021 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Norden bewölkt, gebietsweise Regen; sonst teils klar, teils wolkig. Tiefstwerte -2 bis +9 Grad. Am Tage im Norden viele Wolken und vereinzelt Regen, sonst teils sonnig, teils wolkig. Sonntag vielerorts freundlich, in Unterfranken einzelne Schauer. Höchstwerte am Wochenende 10 bis 19 Grad, am Montag wieder kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2021 00:00 Uhr