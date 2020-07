Das Wetter: Nachts teils klar, teils bewölkt mit Regen, Tiefstwerte 11 bis 18 Grad

Nachrichtenarchiv - 25.07.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunächst vielerorts klar, später zunehmend bewölkt und besonders in Franken gebietsweise Regen. Tiefstwerte 18 bis 11 Grad. Die weiteren Aussichten: Am heutigen Sonntag zunächst gebietsweise Regen, später am Tag sonnige Abschnitte und einzelne Schauer oder Gewitter. Dazu ist es windig bei 22 bis 26 Grad. Montag und Dienstag überwiegend sonnig und wärmer, Höchstwerte dann 28 bis 35 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2020 22:00 Uhr