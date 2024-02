Das Wetter: Nachts teils klar, teils bewölkt, 5 bis 0 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils bewölkt, teils klar, ganz im Westen vereinzelt Schauer. In der Nacht örtlich Nebel, stellenweise Regen bei Werten von 5 bis 0 Grad. Die Aussichten: Morgen und am Mittwoch überwiegend Wolken und Niederschläge, vereinzelt auch sonnig. Am Donnerstag länger trüb. Tageshöchstwerte: 5 bis 14 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.02.2024 18:15 Uhr